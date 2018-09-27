2018-09-27T15:07:49+03:00
Политика

Путин заявил, что отношения между РФ и Таджикистаном вышли на новый уровень

За последние 25 лет между странами был налажен содержательный политический диалог и сотрудничество в других областях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние 25 лет отношения между Москвой и Душанбе вышли на абсолютно новый уровень сотрудничества и партнерства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в своем послании организаторам и гостям историко-документальной выставки "Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания", которая приурочена к годовщине заключения двустороннего договора о дружбе.

"За прошедшие четверть века отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства. Налажен содержательный двусторонний политический диалог, продуктивное торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, военное сотрудничество", - приводятся слова президента на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что развиваются не только многоплановые межрегиональные контакты, но и обмен знаниями в области науки, культуры, образования и просвещения. Огромную роль играет также координация усилий наших стран в форматах СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и других структур.

Напоследок российский глава пожелал участникам выставки ярких и незабываемых впечатлений, а также выразил уверенность в том, что данное мероприятие станет заметным событием в культурной и общественной жизни обеих стран.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце мая Душанбе с официальным визитом посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Тогда сообщалось, что только за первый квартал 2018 года товарооборот между нашими странами вырос на 20% и составил 207 млн долларов.

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