2018-09-27T15:21:15+03:00
Умные вещи

Facebook представила очки виртуальной реальности за 399 долларов

Новые VR-очки выпустил принадлежащий Facebook стартап Oculus
Сакина НУРИЕВА
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Oculus Quest представляет собой комплект из шлема с сенсорным контроллером и внутренним накопителемOculus Quest представляет собой комплект из шлема с сенсорным контроллером и внутренним накопителем
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Устройство Oculus Quest представляет собой комплект из шлема с сенсорным контроллером и внутренним накопителем на 64 ГБ. Гаджет сможет работать без подключения к смартфону или компьютеру.

Оски VR-очки оснащены четырьмя камерами и сенсорами, они помогают фиксировать наклоны и повороты головы и менять расположение объектов виртуальной реальности на поверхности.

Разработчики также придумали для устройства 50 новых игр (их можно будет приобрести отдельно). В продажу гаджет поступит весной 2019 года. Стоимость Oculus Quest в США составит 399 долларов (около 26 тысяч рублей).

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