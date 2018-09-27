"Игра с нулевым результатом": В Минске выступили против базы США в Польше

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-27T15:21:42+03:00

В белорусском МИД уверены, что такие действия лишь усилят напряженность в регионе

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Появление на территории Польши постоянной военной базы США не будет способствовать укреплению стабильности в регионе, а наоборот окажет негативное воздействие на сложившуюся ситуацию. Такое мнение высказал пресс-секретарь министерства иностранных Белоруссии Анатолий Глаз.

"Перетягивание на свою территорию дополнительных объектов и сил - это игра с нулевым результатом и лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас в мире востребованы меры по восстановлению взаимопонимания и доверия между государствами, а потом МИД Белоруссии продолжит следить за ситуацией и при необходимости будет вынужден адаптировать свои подходы под ее развитие, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее против размещения американской базы в Польше выступил также старейший депутат сейма, отец премьер-министра республики Корнель Моравецкий. Он заявил, что Варшаве нужно не ссориться с Москвой, а наоборот стараться наладить отношения.

Между тем, в Вашингтоне пока так и не приняли решение касательно того, стоит ли вообще увеличивать американский военный контингент на территории Польши.