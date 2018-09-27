В Донбассе с начала 2018 года погибли 34 мирных жителя
В Донбассе наблюдатели зафиксировали более 205 тыс нарушения режима прекращения огня с начала 2018 года.
По сообщениям первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга, в результате несоблюдения соглашений погибли 34 мирных жителя.
Кроме того, Хуг отметил подтвердил, что 183 жертвы принадлежат гражданскому населению. Среди них 34 погибших и 149 раненых.
По словам представителя миссии, за прошедшую неделю наблюдатели нашли 57 единиц вооружения, которые были размещены с нарушением. 31 из них обнаружили в неподконтрольных Киеву районах Донбасса и 26 — в подконтрольных.
В 2018-м году миссия зафиксировала 2,86 тысячи единиц вооружения, размещенных с нарушениями возле линии соприкосновения.
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 3293 нарушения режима прекращения огня. Соответственно, общее количество нарушений в этом году составляет 205 616", — сказал Александр Хуг на брифинге, которой транслировало агентство "Главком".