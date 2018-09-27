Звезда "Такси" Сами Насери снимется в России в двух фильмах

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-27T15:59:03+03:00

Для работы над картинами актер приедет в Москву уже в конце осени

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Переводчица Сами Насери, Дарья Ваганова, рассказала, что актер собирается вернуться в Москву в конце этой осени, чтобы принять участие в съемках двух фильмов. К слову, режиссером кинокартин является родной брат актера-Биби Насери.

- Сейчас Сами находится в Париже, в начале октября у него съемки в Лос-Анджелесе, он будет сниматься в независимом кино в Голливуде. У актера закончилась российская виза, он планирует снова подавать документы, чтобы получить трехгодичную визу, поскольку в России он будет делать сразу два фильма, - отметила Дарья.

Один из этих фильмов будет называться «Краб». По словам съемочной команды, это будет гангстерская история с элементами юмора. Сценарий пока находится в стадии разработки, но известно, что в киноленте примет участие бывший партнер Насери по картине «Такси» - Фредерик Дифенталь. На данный момент режиссер ищет русских актеров, которые сыграют друзей и родственников героя Сами.

Второй фильм с Насери в главной роли будет называться «Учитель», сообщает ТАСС.

- Главный герой - учитель с непростой судьбой, он работает в колонии для несовершеннолетних, будет помогать ребятам найти истинный путь,- прокомментировала переводчица актера.

Ранее сайт kp.ru писал, что скандальный актер пострадал во время драки в одном из московских караоке-клубов. В результате потасовки француза с повреждениями глаза доставили в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.