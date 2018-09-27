Пожар на улице Люсиновская в Москве: загорелась кровля жилого дома

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-27T15:35:36+03:00

О пострадавших в результате ЧП не сообщается Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Пожар на улице Люсиновская в Москве разгорелся в этот четверг, 27 сентября. По предварительным данным, огонь распространился по кровле жилого дома №68.

Вскоре после поступления соответствующего звонка в экстренные службы столицы на место оперативно прибыли несколько бригад пожарных. При тушении возгорания были задействованы специальные автоматические лестницы. К настоящему моменту пожар удалось полностью ликвидировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670738" frameborder="0"></iframe> Видео с места пожара на кровле жилого дома по ул. Люсиновская 68 в Москве.На место оперативно прибыли несколько бригад пожарных с автолестницами, все потушили. предварительно обошлось без пострадавших

О причинах случившегося не сообщается, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы объезжать данный участок, поскольку движение в районе ЧП несколько затруднено.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее крупный пожар произошел на одном из складских комплексов в восточной части города. Пламя охватило одноэтажное здание, расположенное по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2. В результате пожара частично обрушилась крыша и одна из стен здания.