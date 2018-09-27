Google запустила виртуальный тур по гаражу, в котором родилась компания

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-27T15:37:15+03:00

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Компания Google в честь своего 20-летия решила сделать подарок своим пользователям и показать им место своего рождения. А именно старый гараж в Пало-Альто (штат Калифорния), где в 1998 году два студента, Ларри Пейдж и Сергей Брин, приняли решение упорядочить всю информацию в мире и сделать ее доступной для всех.

Причем корпорация предложила не просто посмотреть на фотографии здания, а совершить по нему виртуальную прогулку в режиме «Просмотр улиц». Как утверждают в Google, за 20 лет гараж почти не изменился.

Итак, попасть в здание можно через боковую синюю дверь. При этом, оказавшись внутри, сразу бросается в глаза ЭЛТ-монитор, стоящий на деревянном столе с желтыми ножками, ведь на нем отображается главная страница поисковика.

Попасть в здание можно через боковую синюю дверьФото: скриншот сайта

Фото: скриншот сайта

Пробравшись же через коридор с беспорядочно лежащими на полу кабелями, можно увидеть первый «головной офис Google». На самом деле это просто спальня с доской, на которой написано Google’s Worldwide Headquarters («Всемирная штаб-квартира Google»).

«В прогулке пользователей также ждет сюрприз: для этого нужно найти секретную дверь и включить неоновую лампу», - говорится в официальном блоге Google Россия.