В аэропорту Дублина опоздавший пассажир пытался догнать свой самолет

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-27T15:50:23+03:00

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В четверг, 27 сентября, в аэропорту Дублина задержали одного из пассажиров после того, как тот попытался догнать свой самолет.

Речь идет о 20-летнем молодом человеке, который вместе со своей девушкой опоздал на рейс авиакомпании Ryanair до Амстердама. Как стало известно, не успев на посадку, пассажир начал стучать в окна, выходящие на взлетно-посадочную полосу. А поняв, что таким образом у него вряд ли получится задержать лайнер, он, по словам очевидцев, «вырвался из здания прямо к самолету» и начал подавать знаки пилотам.

Однако в результате молодой человек так и не смог улететь в Амстердам. На место инцидента приехала полиция и задержала опоздавшего пассажира, пишет The Irish Times.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе 2016 года в аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса опоздавший на рейс авиакомпании Ryanair пассажир также решил догнать свой самолет, улетавший в тот момент на остров Гран-Канария.