Глава МИД ФРГ раскритиковал лозунг Трампа "Америка превыше всего"

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-27T15:51:50+03:00

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Активно продвигаемый президентом США Дональдом Трампом лозунг, гласящий, что "Америка превыше всего", является непродуктивным для решения проблем на международном уровне. К такому выводу пришел министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Лозунг "Америка превыше всего" является неправильным ответом на вызовы современного мира, он также ошибочен для самих США. Глобализация, оцифровка и изменение климата не имеют границ. Мы можем решать эти проблемы только на международном уровне и только вместе", - написал глава ведомства у себя на странице в Facebook.

Стоит отметить, что накануне на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп вновь отверг следование принципам глобализации и сделал акцент на значимости лозунга "Америка превыше всего". При этом в ходе того же выступления больше всего от лидера США досталось именно немецким властям.

Так, сайт kp.ru писал о том, что республиканец осудил Берлин за "дружбу" с Москвой , а также посоветовал ему изменить курс на закупку американских энергоресурсов вместо российских.