СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-27T16:10:18+03:00

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Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов допустил ликвидацию неэффективных налоговых льгот. По его словам, кабмин разрабатывает методику оценки эффективности льгот.

"Еще не утвердили на правительстве РФ такой акт, как считать эффективность льгот на федеральном уровне... На основании этой методики оценим и те льготы, которые сегодня предоставлены... значительная часть из них не работает, не является эффективной и может быть принято решение о ликвидации этой льготы", - сказал Силуанов, выступая в Госдуме.

Он отметил, что оценка эффективности федеральных льгот позволит поучить большие ресурсы.

"Взять только льготную ставку по НДС. Несмотря на то, что повысили основную ставку, льготную ставку оставили, что абсолютно справедливо", - добавил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, разработана методика оценки эффективности региональных льгот,

"которые будут применяться в рамках наших межбюджетных отношений", передает ТАСС.