2018-09-27T16:21:31+03:00
В мире

Колумбийка сымитировала беременность, роды, похищение и убийство, чтобы удержать мужа

В течение девяти месяцев женщина подкладывала тряпки под одежду
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Родственники отвезли Антонелу в больницу против ее воли и немедленно сообщили о произошедшем в полициюРодственники отвезли Антонелу в больницу против ее воли и немедленно сообщили о произошедшем в полицию
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Антонела Милена Падийя, 38-летняя колумбийка из города Барранкилья, девять месяцев имитировала беременность. Затем она соврала семье и родственникам, что ее похитили бандиты, когда она направлялась на кесарево сечение, напали на нее и вырезали ребенка из утробы.

На первых месяцах «беременности» женщина подкладывала тряпки под одежду. Позже она стала пользоваться подушкой, изображая постепенный рост живота. Более того, она распечатывала снимки УЗИ плода из интернета и показывала их счастливым родственникам, которые не замечали никакого подвоха.

А утром 22 сентября Антонела сообщила мужу, что отправилась в ближайшую больницу на кесарево сечение. Вечером она позвонила родственникам и в слезах объяснила им, что по пути ее похитили бандиты на красном фургоне. Она рассказала, что неизвестные связали ее, накачали наркотиками и вырезали ее ребенка из утробы, чтобы продать его на черном рынке. Саму женщину, по ее словам, выбросили у магазина в другом конце города.

Родственники отвезли Антонелу в больницу против ее воли и немедленно сообщили о произошедшем в полицию. Но полицейских смутило, что на теле женщины не было шрамов, следов крови и побоев. У женщины взяли анализы, которые показали, что она не беременна и не находится под действием наркотиков, сообщает издание Daily Mail.

Свекровь Антонелы сказала, что женщина продолжала утверждать всем о своей беременности. Но после осмотра гинеколога, который подтвердил слова коллег, Падийя сбежала из больницы.

Где сейчас находится женщина неизвестно. Однако ей предъявлено обвинение в неоправданной растрате государственных ресурсов.

- В больнице люди ожидали в очереди с пяти утра ради приема, а эту имитирующую беременность женщину приняли без очереди, вместо тех, кто правда нуждался в медицинской помощи!- прокомментировали полицейские.

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