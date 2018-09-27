В США признали, что не могут применять к России те же санкции, что к Ирану и КНДР

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-27T16:57:17+03:00

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что американские санкции против РФ нацелены на отдельных лиц и предприятия

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Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли признал, что Вашингтон не может применять к России такие же санкции, как к Ирану и КНДР. По его словам, антироссийские американские санкции нацелены на отдельных лиц и компании, так как экономика РФ масштабна и интегрирована в мировую финансовую систему.

Биллингсли отметил, что Минфин США выбирает разные санкционные подходы для России, Ирана и КНДР.

"Россия отличается от других стран, подверженных санкциям США, в нескольких важных вещах... К примеру, мы не можем противодействовать российской агрессии, используя тот же подход, который применяем к Северной Корее или Ирану", - сказал помощник министра финансов, выступая перед подкомитетом по финансовым службам и торговле комитета Палаты представителей.

Он отметил, что экономика России интегрирована в международную систему, в отличие от КНДР и Ирана, которые длительное время были изолированы. С учетом этого Вашингтон не вводит такие меры против РФ, чтобы свести минимуму побочные эффекты от санкций для США, передает РИА Новости.