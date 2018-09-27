Золотые часы вдов с "Титаника" продали на аукционе за $65 тысяч

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-27T17:25:35+03:00

Овдовевшие женщины в благодарность за спасение подарили Рострону часы из 18-каратного золота

Это был подарок от женщин их спасителю - капитану судна, первого прибывшего на место крушения лайнера

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В британском городе Девицес состоялся аукцион, на котором выставили лот, принадлежащий пассажирам "Титаника". Золотые часы были подарены сэру Артуру Рострону тремя вдовами, которых он спас во время крушения лайнера.

Аукционная компания Henry Aldridge & Son оценила предмет в £50 тыс. ($65 тыс.). Об этом сказано на сайте аукциона.

Артур Рострон был капитаном почтового судна "Карпатия", которое первое прибыло на место происшествия.

Овдовевшие женщины в благодарность за спасение подарили Рострону часы из 18-каратного золота.

"Подарены капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью тремя оставшимися в живых с «Титаника» 15 апреля 1912 года", - гласит гравировка на часах.