В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Австралии о расследовании крушения Boeing

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-27T17:21:06+03:00

По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, расследование этой катастрофы политизировано

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Замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал заявление министра иностранных дел Австралии Маризы Пейн о признании итогов расследования крушения малайзийского Boeing на юго-востоке Украины Совместной следственной группы (ССГ). По его словам, эта работа политизирована.

"Нам остается надеяться на благоразумие следственной группы и всего мирового сообщества. Министерство обороны России неоднократно говорило и доказывало, что ракета была украинской", — сказал Красов.

Он отметил, что Минобороны РФ предоставило информацию о том, когда была произведена ракета, сбившая самолет, а также сведения о ее перемещениях.

"К сожалению, это расследование политизировано. Одни страны объявляют санкции, другие — проводят некачественные расследования", — добавил депутат, передает RT.

Напомним, ранее глава МИД Австралии Мариза Пейн заявила о признании предварительных итогов работы ССГ и выразила сожаление в связи с тем, что Москва не признала этих результатов.