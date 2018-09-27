2018-09-27T17:21:17+03:00
Спорт

Евро-2024 пройдет в Германии

Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА
Дарья ИВАШКИНА
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Евро-2024 пройдет в ГерманииЕвро-2024 пройдет в ГерманииФото: REUTERS
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В четверг, 27 сентября, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая находится в швейцарском Ньоне, состоялось заседание исполнительного комитета организации. В частности, на нем была определена страна-хозяйка чемпионата Европы 2024 года.

Так, право на проведение Евро-2024 отдали Германии, передает Reuters. Стоит отметить, что единственным конкурентом ФРГ была Турция.

Как стало известно, в 2024 году европейское первенство по футболу пройдет в десяти немецких городах, таких как Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Кельн, Дюссельдорф, Гельзенкирхен, Лейпциг, Штутгарт и Дортмунд.

Кстати, за всю историю в Германии пришли в общей сложности три крупных футбольных турнира: два чемпионата мира ( в 1974 и 2006 годах) и один чемпионат Европы (в 1998 году).

Что касается Евро-2020, то, как сообщал сайт kp.ru, это будет первый чемпионат Европы, который пройдет в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА, в том числе в Санкт-Петербурге.

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