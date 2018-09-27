2018-09-27T17:46:59+03:00
Политика

Путин оценил поддержку русского языка в Азербайджане

Российский лидер поговорил с азербайджанским коллегой о контактах в гуманитарной сфере
Сакина НУРИЕВА
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Владимир Путин заметил, что главная поддержка русского языка живет "в сердцах, в головах людей"Владимир Путин заметил, что главная поддержка русского языка живет "в сердцах, в головах людей"Фото: REUTERS
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Во время выступления на российско-азербайджанском межрегиональном форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что весьма ценит поддержку русского языка в Азербайджане со стороны правительства.

"Мы видим и высоко это оцениваем — интерес к русскому языку. И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, в муниципалитетах, городах", — сказал президент.

Российский президент также добавил, что в Азербайджанской республике действует более 300 русскоязычных школ. Тем не менее, Путин заметил, что главная поддержка русского языка живет "в сердцах, в головах людей".

Кроме того, президент не забыл упомянуть о сотрудничестве Азербайджана и России в гуманитарной области, науке и туризме. В частности, как отметил Путин, в будущем планируется развитие морских круизных путешествий по Каспию.

По словам главы РФ, между странами разрабатываются совместные программы по подготовке высокопрофессиональных кадров.

"Мы, безусловно, намерены всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран", - отметил Владимир Путин.

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