Голикова рассказала о существенном снижении рождаемости в России

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-27T17:50:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказал о существенном снижении рождаемости в России. По ее словам, происходит естественная убыль населения, согласно итоговым данным за семь месяцев 2018 года.

"Сегодня мы наблюдаем существенное снижение рождаемости в результате того демографического спада, который связан с последствиями Великой Отечественной войны", — сказала Голикова журналистам в четверг, 27 сентября.

Она отметила, что за семь месяцев текущего года было зарегистрировано 928,9 тысяч новорожденных.

"Сейчас за семь месяцев количество родившихся составляет 928,9 тысяч человек. К сожалению, пока за январь-июль мы имеем естественную убыль населения, то есть рождаемость ниже смертности", — добавила вице-премьер, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что за пять месяцев 2018 года в России родилось 651,1 тысячи дете - это на 28,1 тысячи меньше, чем в январе-мае прошлого года.