2018-09-27T17:58:37+03:00
Политика

Госдума приняла закон по борьбе с «резиновыми офисами» для иностранцев

Согласно документу, запрещается фиктивная постановка на учет по месту пребывания иностранного гражданина
Екатерина БОЛГОВА
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Дума приняла закон по борьбе с фиктивной регистрацией иностранцев в офисахДума приняла закон по борьбе с фиктивной регистрацией иностранцев в офисахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 27 сентября, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий «резиновые офисы» для мигрантов. Автором инициативы выступила группа депутатов во главе с вице-спикером НД Ириной Яровой ("Единая Россия").

Закон вводит понятие "фиктивной постановки на учет по месту пребывания", под которым понимается регистрация иностранца "на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов", либо без намерения мигранта по факту проживать в этом помещении . Также документ отмечает, что запрещается "постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания по адресу организации", где он фактически не работает.

Яровая ранее заявила, что каждый год в нашу струне ежегодно приезжают 12 млн граждан других стран. Больше 11 млн из них проходят регистрационный учет, причем зачастую для этого используются нежилые здания. "Анализ ситуации показывает, что порядка 59% иностранных граждан регистрируются в нежилых помещениях", - сказала вице-спикер Госдумы, передает ТАСС.

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