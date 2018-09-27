Стали известны темы разговора Путина и Курца в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-27T18:07:17+03:00

В 2018 году президент РФ Владимир Путин (справа) и канцлер Австрии Себастьян Курц встречались уже трижды Фото: REUTERS

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В четверг, 27 сентября, стали известны темы переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца, которые должны пройти на следующей неделе в Санкт-Петербурге. По словам посла России в Австрии Дмитрия Любинского, политики обсудят реализацию ранее достигнутых ими договоренностей.

Как подчеркнул дипломат, в настоящее время Москва и Вена «интенсивно работают» для реализации совместных проектов не только в экономической сфере, но и в культурно-гуманитарной. При этом особое внимание уделяется инвестиционным проектам.

«Я ни минуты не сомневаюсь, что весь этот блок вопросов станет приоритетной темой обсуждения между президентом РФ и федеральным канцлером (Австрии) уже на следующей неделе», - приводит слова Любинского РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 июня российский лидер прибыл с официальным визитом в Вену. Стоит отметить, что это была первая зарубежная поездка Владимира Путина после инаугурации. Тогда глава нашего государства провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем, а также встретился с представителями бизнес-сообщества.