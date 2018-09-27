Военные из Нидерландов замерзли на учениях НАТО в Норвегии

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-27T18:10:49+03:00

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Военные из Нидерландов замерзли на учениях НАТО в Норвегию. Как сообщает газета Aftenposten, Вооруженные силы этой страны не закупили солдатам зимнюю униформу, поэтому им придется приобретать ее за свой счет.

Статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что военное ведомство не ожидало такой холодной погоды в это время года в Норвегии. Она напомнила, что на военных учениях в Литве в это же время теплая одежда не понадобилась.

Виссер добавила, что солдаты не должны самостоятельно покупать себе обмундирования. По ее словам, военным надо выдать компенсацию в размере тысячи евро.

"Солдаты должны получить необходимую одежду. Я не хочу, чтобы это повторилось снова", — добавила статс-секретарь, выступая в парламенте страны.

С 25 октября по 7 ноября в Норвегии состоятся учения НАТО Trident Juncture при участии более 40 тысяч военнослужащих альянса.