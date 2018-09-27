«Дешевле нет смысла делать»: Продавец места в очереди за iPhone рассказал о расценках

СЕГОДНЯ 18:29 2018-09-27T18:29:45+03:00

«Комсомолка» дозвонилась до продавца места в очереди за iPhone Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомолка» дозвонилась до Эдуарда, который просит за седьмое место 250 тысяч рублей

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Продажа новых iPhone XS и iPhone XS Max стартует в России в пятницу, 28 сентября. Между тем около официального магазина Apple уже собралось несколько десятков человек, причем некоторые из этих людей публикуют объявление о продаже своего места в очереди в интернете. Радио «Комсомольская правда» решило позвонить одному из таких «продавцов».

Так, в ходе общения с Эдуардом выяснилось, что он стоит седьмым и просит за это место 250 тысяч рублей.

- Эдуард, я звоню по поводу объявления на Авито, очередь за айфоном. Расспросить вот хотела, цену увидела 250 тысяч. А почему такая высокая? И какое у вас порядковое место?

- У меня седьмое порядковое место. Это заход примерно в 9.15, то есть как откроется, седьмой человек зайдет уже где-то минут через 10-15, - сказал Эдуард.

- А как-то подешевле можно? Скидочку какую-нибудь?

- Ну, какую скидочку? Сколько вы хотите скинуть?

- Ну, не знаю, сколько возможно. Если это возможно.

- Вы понимаете, что это цена без учета телефона.

- Да, понимаю, конечно.

- И смотрите, еще момент. Просто дешевле нет смысла делать, потому что я в топе, седьмое место в десятке. Там просто даже те, кто дальше стоят, они продают по 150, по 200. Цены такие.

- Эдуард, скажите, а сколько вы стоите, чтобы занять седьмое место?

- Сколько по времени? Я с 25-го, с пяти утра стоял. С моим другом мы меняемся. Я сейчас отсыпаюсь, он там сейчас стоит. Если вам какое-то подтверждение нужно, без проблем, можете к вечеру позвонить, я туда подъеду, могу по видеосвязи с вами пообщаться. Можете подъехать.

- Не знаете, а первые? Просто я не видела на Авито.

- Вот смотрите, первые, я уже со всеми познакомился, первые места ребята за 400 тысяч продают.

- Ого! А они там сколько стоят?

- Они точно так же стоят. Ну, может, на час раньше меня пришли.

- Час разницы – и 150 тысяч разница, неплохо.

- Просто они пришли первыми, там организовали все. Я тоже там отчасти как-то помогал им. Ну и поэтому рулят сами процессом. Просто на самом деле в прошлом году ребята продавали третье место за 370 тысяч, а седьмое или восьмое – за 400 тысяч продали, вообще сумма бешеная.

- А много вам звонили?

- Я уже третий раз сейчас просыпаюсь. Одно и то же повторяю.

- Ладно, я подумаю. Еще вопрос. А если я не хочу приезжать, за меня айфон вы можете купить, я просто отдаю вам 250 тысяч и сверху…

- Это только по полной предоплате.

- Хорошо, я поняла.

- Можете номер мой оставить, если что – звоните. Может, вопросы какие возникнут.