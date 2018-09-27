В сети появились уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу

СЕГОДНЯ 19:01 2018-09-27T19:01:23+03:00

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Уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу появились в сети. Их удалось записать японскому аэрокосмическому агентству (JAXA). Это первая в истории человечества запись, сделанная с поверхности небесного тела.

Заполучить уникальные записи удалось двум японским роверам, которые были запущены зонда Hayabusa2.

Планетоходы достигли астероида длительное время назад, но еще велись подготовительные работы к высадке на объект.

Планируется, что забор грунта произойдет только в середине октября, а до этого роверы определят положение астероида на орбите, сообщает газета "Известия".

Сайт kp.ru рассказывал о планете Нибиру, которая движется к Земле. Ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опровергли факт существования загадочной планеты Нибиру, которая, по мнению уфологов, вот-вот столкнется с Землей и погубит все живое на нашей планете.