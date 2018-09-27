2018-09-27T19:01:23+03:00
Наука

В сети появились уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу

Видео удалось записать японскому агентству аэрокосмических исследований [видео]
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Опубликованы первые в истории видео с поверхности астероида Рюгу. ФОТО: twitter/haya2_jaxaОпубликованы первые в истории видео с поверхности астероида Рюгу. ФОТО: twitter/haya2_jaxa
Изменить размер текста:

Уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу появились в сети. Их удалось записать японскому аэрокосмическому агентству (JAXA). Это первая в истории человечества запись, сделанная с поверхности небесного тела.

Заполучить уникальные записи удалось двум японским роверам, которые были запущены зонда Hayabusa2.

Планетоходы достигли астероида длительное время назад, но еще велись подготовительные работы к высадке на объект.

Планируется, что забор грунта произойдет только в середине октября, а до этого роверы определят положение астероида на орбите, сообщает газета "Известия".

Сайт kp.ru рассказывал о планете Нибиру, которая движется к Земле. Ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опровергли факт существования загадочной планеты Нибиру, которая, по мнению уфологов, вот-вот столкнется с Землей и погубит все живое на нашей планете.

Первое видео, записанное ровером MINERVA-II1 на поверхности астероида Рюгю.(С) JAXA

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку
В Москве тепло дали в 90% домов
Глава МИД Британии рассказал о встрече с Лавровым
Суд освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян
«Дешевле нет смысла делать»: Продавец места в очереди за iPhone рассказал о расценках
СБУ проводит расследование в связи с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье
Военные из Нидерландов замерзли на учениях НАТО в Норвегии
Стали известны темы разговора Путина и Курца в Санкт-Петербурге
Госдума приняла закон по борьбе с «резиновыми офисами» для иностранцев
Голикова рассказала о существенном снижении рождаемости в России
Германия хочет усилить взаимодействие с Россией для противостояния США
Путин оценил поддержку русского языка в Азербайджане
«Аккуратнее с новыми технологиями»: Володин призвал депутатов не делать селфи во время голосования
Ученые доказали эффективность аспирина при борьбе с раком
Золотые часы вдов с "Титаника" продали на аукционе за $65 тысяч
Евро-2024 пройдет в Германии
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Австралии о расследовании крушения Boeing
В США признали, что не могут применять к России те же санкции, что к Ирану и КНДР
Молодожены назвали Санкт-Петербург свадебной столицей России
Колумбийка сымитировала беременность, роды, похищение и убийство, чтобы удержать мужа
В России с 6 октября вводятся новые правила регистрации автомобилей
Украина ввела новые санкции против России
Главный психиатр Москвы рекомендовал стоящим в очереди за iPhone обратиться к врачам