Глава МИД Британии рассказал о встрече с Лавровым

СЕГОДНЯ 19:09 2018-09-27T19:09:03+03:00

По словам дипломата, на полях Генассамблеи ООН состоялся «честный обмен мнениями» на тему инцидента в Солсбери

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о своей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам британского дипломата, он провел «честный обмен мнениями» с российским коллегой. В то же время он назвал состоявшуюся беседу, в ходе которой, в частности, обсуждался инцидент в Солсбери, «довольно жесткой». «Это был честный обмен мнениями. Он был довольно жестким», - сказал Хант в интервью телеканалу Sky News.

При этом он признался, что в настоящее время Лондон больше всего беспокоят именно действия России. «Есть много вещей, которые беспокоят нас, и поведение России после произошедшего в Солсбери находится на первом месте в этом списке», - заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта этого года британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Причем в Великобритании практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. При этом российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает, называя их голословными.