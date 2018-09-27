2018-09-27T19:25:35+03:00
Общество

В Москве тепло дали в 90% домов

Отопительный сезон стартовал в столице
Ася РОМАНЧУК
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В Москве тепло дали в 90% домовВ Москве тепло дали в 90% домовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В 90% домов столицы пришло тепло. Отопительный сезон стартовал в Москве, совсем скоро жители всего жилого фонда смогут согреться в своих квартирах.

В мэрии отметили, что помимо жилого фонда к системе отопления подключены 93 процента городских объектов социальной инфраструктуры, это поликлиники, школы, детские сады и больницы.

Процесс подачи тепла идет без сбоев и уже к субботе все сто процентов объектов будут с теплыми батареями.

Жителей столицы, в чьи дома еще не пришло тепло, призвали не беспокоиться и не звонить в управляющие компании, сообщает газета «Известия».

В Подмосковье обещают дать старт отопительному сезону в субботу, 28 сентября. По традиции, одними из первых тепло получат детские сады, школы и больницы.

Синоптики прогнозируют, что в ночь с субботы на воскресенье в столичном регионе будут заморозки до трех градусов мороза и мокрый снег.

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