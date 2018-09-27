В Кремле прокомментировали информацию о Боширове-Чепиге

СЕГОДНЯ 19:49 2018-09-27T19:50:21+03:00

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В Кремле прокомментировали «журналистское расследование», в котором утверждается, что Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет по делу Скрипалей, на самом деле является «Героем России» Анатолием Чепигой.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что речь идет о «неформальном расследовании». При этом, по его словам, Москва «не знает, насколько оно соответствует правде».

При этом Песков пообещал, что российская сторона проверит данные «журналистского расследования». «Много людей похожи друг на друга. Кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я сказать не могу, потому что не располагаю этой информацией. Мы проверим и дадим информацию, проверим списки награжденных», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее интернет-издание The Insider и группа Вellingcat разразились новой «сенсацией»: они написали о том, что Руслан Боширов это якобы Анатолий Чепига и привели в качестве доказательтва фотографию «молодого Боширова». Между тем со стопроцентной уверенностью сказать, что это один и тот же человек - нельзя.