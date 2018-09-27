Суд освободил из СИЗО вторую из сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 20:08 2018-09-27T20:08:40+03:00

Речь идет о младшей сестре Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего отца

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В четверг, 27 сентября, Басманный суд Москвы выпустил из СИЗО Марию Хачатурян - младшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца.

Таким образом, девушке заменили меру пресечения - с заключения под стражу на запрет определенных действий. В частности, ей запретили выходить из дома по ночам, давать комментарии в СМИ относительно дела об убийстве отца, пользоваться интернетом и мобильной связью, а также общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, передает ТАСС.

Стоит отметить, что новая мера пресечения будет действовать до 28 декабря.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО: как выяснилось, на всех троих поступили соответствующие ходатайства в Басманный суд города Москвы. А ранее в четверг появилась информация об освобождении из следственного изолятора средней сестры - Ангелины Хачатурян.