2018-09-27T20:08:40+03:00
Общество

Суд освободил из СИЗО вторую из сестер Хачатурян

Речь идет о младшей сестре Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего отца
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мария ХачатурянМария ХачатурянФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В четверг, 27 сентября, Басманный суд Москвы выпустил из СИЗО Марию Хачатурян - младшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца.

Таким образом, девушке заменили меру пресечения - с заключения под стражу на запрет определенных действий. В частности, ей запретили выходить из дома по ночам, давать комментарии в СМИ относительно дела об убийстве отца, пользоваться интернетом и мобильной связью, а также общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, передает ТАСС.

Стоит отметить, что новая мера пресечения будет действовать до 28 декабря.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО: как выяснилось, на всех троих поступили соответствующие ходатайства в Басманный суд города Москвы. А ранее в четверг появилась информация об освобождении из следственного изолятора средней сестры - Ангелины Хачатурян.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков прокомментировал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
В делегации РФ уточнили обстоятельства переговоров Лаврова и Ханта
В Кремле прокомментировали информацию о Боширове-Чепиге
Эксперты предсказали подорожание автомобилей на 10%
В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку
В Москве тепло дали в 90% домов
Глава МИД Британии рассказал о встрече с Лавровым
В сети появились уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу
Суд освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян
«Дешевле нет смысла делать»: Продавец места в очереди за iPhone рассказал о расценках
СБУ проводит расследование в связи с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье
Военные из Нидерландов замерзли на учениях НАТО в Норвегии
Стали известны темы разговора Путина и Курца в Санкт-Петербурге
Госдума приняла закон по борьбе с «резиновыми офисами» для иностранцев
Голикова рассказала о существенном снижении рождаемости в России
Германия хочет усилить взаимодействие с Россией для противостояния США
Путин оценил поддержку русского языка в Азербайджане
«Аккуратнее с новыми технологиями»: Володин призвал депутатов не делать селфи во время голосования
Ученые доказали эффективность аспирина при борьбе с раком
Золотые часы вдов с "Титаника" продали на аукционе за $65 тысяч
Евро-2024 пройдет в Германии
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Австралии о расследовании крушения Boeing
В США признали, что не могут применять к России те же санкции, что к Ирану и КНДР
Молодожены назвали Санкт-Петербург свадебной столицей России
Колумбийка сымитировала беременность, роды, похищение и убийство, чтобы удержать мужа
В России с 6 октября вводятся новые правила регистрации автомобилей
Украина ввела новые санкции против России
Главный психиатр Москвы рекомендовал стоящим в очереди за iPhone обратиться к врачам