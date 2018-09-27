Трюдо ответил на недовольство Трампа жесткими переговорами по NAFTA

СЕГОДНЯ 21:06 2018-09-27T21:06:51+03:00

При этом премьер Канады выразил уверенность в том, что заключить выгодную для его страны сделку еще возможно

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в четверг, 27 сентября, в Оттаве перед началом заседания национального парламента, заявил, что США не нравится жесткая позиция Канады на переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), но, по мнению политика, так и должно быть. При этом глава канадского кабмина уверен, что еще есть возможность заключить выгодную для его страны сделку.

«Американцы считают, что переговоры идут тяжело, потому что канадцы жесткие переговорщики, как и положено им быть. Но хорошая и честная сделка еще возможна. Мы не подпишем плохой для Канады договор», - цитирует Трюдо Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,переговоры по перезаключению Североамериканского соглашения о свободной торговле ведутся с 2017 года. А в минувшую среду, 26 сентября, президент США Дональд Трамп даже отказался встречаться с канадским премьером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Поводом для такого решение стало недовольство американского лидера позицией Оттавы на торговых переговорах.