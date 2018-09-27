Большинство россиян прячется от общения в смартфоны

СЕГОДНЯ 21:31 2018-09-27T21:31:38+03:00

Как выяснилось, 66% граждан притворяются, что заняты чем-то важным на своем телефоне, если чувствуют себя некомфортно в обществе

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«Лаборатория Касперского» провела исследование и выяснила, для чего россияне используют свои гаджеты.

Как оказалось, 71% граждан нашей страны пользуются устройствами, чтобы избегать живого общения: эти люди предпочитают получать такие услуги, как заказ такси или доставка еды, именно с помощью гаджетов.

А как признались 66% россиян, они притворяются, что заняты чем-то важным на своем смартфоне, планшете или ноутбуке, если чувствуют себя некомфортно в той или иной ситуации.

Кроме того, 50% владельцев цифровых устройств ежедневно используют их, чтобы «убить время», а еще 47% - как источники развлечения, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно ученые объявили о том, что смартфоны вгоняют людей в номофобию. Как выяснилось, владельцы гаджетов, даже временно лишенные своих «любимцев», испытывают душевные, а иной раз и физические страдания.