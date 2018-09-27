«Очередное шулерство»: Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о встрече с Лавровым

СЕГОДНЯ 21:51 2018-09-27T21:52:09+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о его «встрече» с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Так, она назвала это заявление «шулерством».

Также дипломат заверила, что никаких переговоров с главой британского внешнеполитического ведомства Лавров не проводил, а был только рабочий завтрак руководителей МИД стран, входящих в «пятерку» постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Это очередное шулерство наших британских коллег. Никакой встречи с Лавровым не было, никто никому на вид ничего не поставил. Утром прошел рабочий завтрак от имени генерального секретаря ООН для стран-членов "пятерки"», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Джереми Хант рассказал о своей встрече с Лавровым, которая, по его словам, прошла в четверг, 27 сентября, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом британский министр заявил, что он провел «честный обмен мнениями» с российским коллегой.