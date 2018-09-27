Песков ответил обвинившему российские СМИ во лжи Порошенко

СЕГОДНЯ 22:11 2018-09-27T22:11:41+03:00

Как заметил представитель Кремля, неправильно ассоциировать все средства массовой информации РФ с теми, которые распространяют фейковые новости

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с точкой зрения украинского лидера Петра Порошенко, ранее обвинившего все российские СМИ в распространении фейковых новостей. Как заметил Песков, ассоциировать все средства массовой информации РФ с теми, которые дают ложную информацию, неправильно.

В то же время представитель Кремля признал, что фейковые новости являются серьезным заболеванием современных СМИ. «Это проблема, которая, наверное, свойственна СМИ во всем мире, и, безусловно, она заслуживает всеобщего внимания. Однако ассоциировать СМИ всей страны с теми, которые дают некачественную и лживую информацию, было бы неправильно», - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Порошенко отказался отвечать на вопросы российских журналистов, назвав их «фейк-ньюс». Именно тогда, стараясь побыстрее уйти, глава незалежной случайно вошел в переговорную российской делегации.