2018-09-27T22:37:01+03:00
Политика

Минфин назначил главу департамента контроля за санкциями

Отдел возглавил Дмитрий Тимофеев
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства финансов России. Фото: Владимир Гердо/ТАССЗдание министерства финансов России. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В четверг, 27 сентября, стало известно, кто возглавил новый департамент Минфина РФ. Речь идет о департаменте контроля за внешними ограничениями. Как выяснилось, временно исполняющим обязанности руководителя отдела стал Дмитрий Тимофеев, занимавший с 2016 года должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования.

При этом в министерстве финансов РФ напомнили, что новый отдел будет заниматься разработкой мер по снижению негативного влияния и противодействию санкциям. «Департамент, возглавляемый Дмитрием Тимофеевым, будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам», - говорится на сайте министерства финансов РФ.

Также там отмечается, что благодаря деятельности департамента контроля за санкциями наша страна будет «оперативно реагировать на любые новые ограничительные меры».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о появлении в Минфине департамента по противодействию антироссийским санкциям стало известно еще в июле.

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