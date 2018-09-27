2018-09-27T23:27:10+03:00
В мире

Нетаньяху рассказал о найденном в Иране складе с ядерным оборудованием

В связи с этим израильский премьер призвал МАГАТЭ провести немедленные инспекции иранских объектов
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-ЙоркеПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в четверг, 27 сентября, на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в Иране есть «секретный склад» с тоннами ядерных материалов и оборудования. По словам политика, он находится в Тегеране.

«На секретном складе в Тегеране хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование, всего 300 тонн материалов. <…> То, что Иран прячет, Израиль находит», - сказал глава правительства еврейского государства.

В качестве доказательства Нетаньяху продемонстрировал с трибуны ООН спутниковый снимок и фотографию с железными воротами.

При этом политик призвал МАГАТЭ провести немедленные инспекции иранских объектов, а страны Европы - поддержать возобновление санкций США против исламской республики, передает ТАСС.

Кстати, напомним, это уже не первые обвинения Израиля в адрес Ирана. Как сообщал сайт kp.ru, в апреле текущего года Нетаньяху в эфире израильского телевидения заявил, что Тегеран скрыл от международного сообщества «секретный архив с материалами о своей программе по созданию ядерного оружия».

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