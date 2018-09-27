Песков: Новые санкции Украины без ответа не останутся

27 Сент. 23:51 2018-09-27T23:52:03+03:00

Пресс-секретарь президента России отметил, что при ответных мерах Москва будет руководствоваться «принципом взаимности» и интересами страны

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об ответе Москвы на новые санкции Украины. Он отметил, что пока в Кремле «не сформулировали» каких-либо ответных мер, но очередной антироссийский шаг неотвеченным не останется.

«Я еще раз могу сказать, что, безусловно, мы исходим из принципа взаимности и мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам», - сказал Дмитрий Песков.