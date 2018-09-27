2018-09-27T23:52:03+03:00
Политика

Песков: Новые санкции Украины без ответа не останутся

Пресс-секретарь президента России отметил, что при ответных мерах Москва будет руководствоваться «принципом взаимности» и интересами страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об ответе Москвы на новые санкции Украины. Он отметил, что пока в Кремле «не сформулировали» каких-либо ответных мер, но очередной антироссийский шаг неотвеченным не останется.

«Я еще раз могу сказать, что, безусловно, мы исходим из принципа взаимности и мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам», - сказал Дмитрий Песков.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетаньяху рассказал о найденном в Иране складе с ядерным оборудованием
В Киеве радикалы облили нечистотами и повредили машины российских дипломатов
Новейшие истребители США нанесли первый боевой удар в Афганистане
Минфин назначил главу департамента контроля за санкциями
Песков ответил обвинившему российские СМИ во лжи Порошенко
«Очередное шулерство»: Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о встрече с Лавровым
Большинство россиян прячется от общения в смартфоны
Трюдо ответил на недовольство Трампа жесткими переговорами по NAFTA
Песков прокомментировал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
В делегации РФ уточнили обстоятельства переговоров Лаврова и Ханта
Суд освободил из СИЗО вторую из сестер Хачатурян
В Кремле прокомментировали информацию о Боширове-Чепиге
Эксперты предсказали подорожание автомобилей на 10%
В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку
В Москве тепло дали в 90% домов
Глава МИД Британии рассказал о встрече с Лавровым
В сети появились уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу