На Киевском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка, один человек погиб

СЕГОДНЯ 00:55 2018-09-28T01:06:49+03:00

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Вечером в четверг, 27 сентября, на 29-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта «Внуково» произошла крупная авария, унесшая жизнь человека. Столкнулись два грузовика и легковушка.

«Около 20:30 на 29 км Киевского шоссе произошло столкновение двух грузовых машин и одного легкового автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и один пострадал», - сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Позже стало известно, что пострадали больше людей. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что после ДТП были госпитализированы трое раненых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670804" frameborder="0"></iframe> ДТП на 29 км Киевского шоссе.Gроизошло столкновение двух грузовых машин и одного легкового автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали

На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства и виновник произошедшего устанавливаются.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 26 сентября на трассе М2 «Крым» в Подмосковье легковой автомобиль BMW столкнулся с «Газелью», от удара микроавтобус отбросило на рейсовый автобус. В результате травмы получили восемь человек.