Голикова ответила на заявление Кудрина о высоком уровне бедности в России

СЕГОДНЯ 03:24 2018-09-28T03:31:34+03:00

Вице-премьер отметила, что приведенные главой Счетной палаты цифры относятся к прошлому году, а в этом наметились более оптимистичные тенденции

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Комментируя заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о высоком уровне бедности в России, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова отметила, что приведенные им данные относятся к прошлому году, а в этом году наметились более оптимистичные тенденции.

«Поскольку речь шла о 2017 годе, поскольку рассматривался вопрос исполнения бюджета 2017 года, то, безусловно, Алексей Леонидович приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года», - сказала она журналистам.

Как отметила Татьяна Голикова, к 2018 году показатели бедности действительно были достаточно высокие, именно поэтому «и в послании президента, и в указе президента от мая 2018 года снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны».

«Что касается прошедшего периода, то сейчас мы наблюдаем пусть не такую явную, как нам хотелось бы, положительную тенденцию по снижению. Вы знаете, что за первое полугодие, по сравнению с первым полугодием прошлого года, снижение составило 1,1 миллиона человек», - сообщила вице-премьер.

Она добавила, что «судить по первому полугодию достаточно сложно, потому что всегда первый квартал осуществляет серьезный вклад в показатели бедности», и для более объективной оценки складывающихся тенденций есть смысл дождаться показателей третьего квартала 2018 года, передает РИА Новости.