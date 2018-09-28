2018-09-28T03:31:34+03:00
Общество

Голикова ответила на заявление Кудрина о высоком уровне бедности в России

Вице-премьер отметила, что приведенные главой Счетной палаты цифры относятся к прошлому году, а в этом наметились более оптимистичные тенденции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Вице-премьер России Татьяна ГоликоваВице-премьер России Татьяна ГоликоваФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Комментируя заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о высоком уровне бедности в России, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова отметила, что приведенные им данные относятся к прошлому году, а в этом году наметились более оптимистичные тенденции.

«Поскольку речь шла о 2017 годе, поскольку рассматривался вопрос исполнения бюджета 2017 года, то, безусловно, Алексей Леонидович приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года», - сказала она журналистам.

Как отметила Татьяна Голикова, к 2018 году показатели бедности действительно были достаточно высокие, именно поэтому «и в послании президента, и в указе президента от мая 2018 года снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны».

«Что касается прошедшего периода, то сейчас мы наблюдаем пусть не такую явную, как нам хотелось бы, положительную тенденцию по снижению. Вы знаете, что за первое полугодие, по сравнению с первым полугодием прошлого года, снижение составило 1,1 миллиона человек», - сообщила вице-премьер.

Она добавила, что «судить по первому полугодию достаточно сложно, потому что всегда первый квартал осуществляет серьезный вклад в показатели бедности», и для более объективной оценки складывающихся тенденций есть смысл дождаться показателей третьего квартала 2018 года, передает РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Багдаде убили «Мисс Ирака – 2015» Тару Фарес
На Илона Маска подали в суд из-за заявлений о выкупе акций Tesla
«Всего тебе наихудшего!»: Экс-депутат ВР поздравил Порошенко с днем рождения
«Леденящее кровь видео»: Стрельба ракетного комплекса «Бастион» напугала британцев
На Киевском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка, один человек погиб
Девида Бекхема не стали лишать водительских прав
Песков: Новые санкции Украины без ответа не останутся
Нетаньяху рассказал о найденном в Иране складе с ядерным оборудованием
В Киеве радикалы облили нечистотами и повредили машины российских дипломатов
Новейшие истребители США нанесли первый боевой удар в Афганистане
Минфин назначил главу департамента контроля за санкциями
Песков ответил обвинившему российские СМИ во лжи Порошенко
«Очередное шулерство»: Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о встрече с Лавровым
Большинство россиян прячется от общения в смартфоны
Трюдо ответил на недовольство Трампа жесткими переговорами по NAFTA
Песков прокомментировал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
В делегации РФ уточнили обстоятельства переговоров Лаврова и Ханта
Суд освободил из СИЗО вторую из сестер Хачатурян
В Кремле прокомментировали информацию о Боширове-Чепиге
Эксперты предсказали подорожание автомобилей на 10%
В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку
В Москве тепло дали в 90% домов
Глава МИД Британии рассказал о встрече с Лавровым
В сети появились уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу