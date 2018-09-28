Британские следователи нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

СЕГОДНЯ 05:22 2018-09-28T05:35:23+03:00

Его личность якобы удалось установить в ходе расследование случайного отравления двух британцев в Эймсбери

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Британские следователи «вычислили» треьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, извещает газета The Telegraph.

Издание утверждает, что предполагаемый сообщник двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова специально ездил в Солсбери, чтобы собрать для них информацию. Имени нового фигуранта «дела Скрипалей» газета не называет, однако с полной уверенностью заявляет, что он «тоже сотрудник российских спецслужб» и сообщает, что именно этот человек составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, через какую дверь он входит в дом.

Отмечается, что установить его личность удалось сыщикам, которые занимались расследованием случайного отравления двух британцев в Эймсбери.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Дон Стерджесс и Чарльз Роули были обнаружены в своем собственном доме с признаками отравлениями еще в конце июня, а 8 июля женщина скончалась в больнице. Именно в ее организме была обнаружены наибольшая концентрация яда. Мужчина же пришел в сознание на следующий день.

Позже в ходе расследования британские правоохранители нашли в доме Роули флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество. Вероятнее всего, Стерджес сама нанесла яд на себе запястья.

А 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в Солсбери. При этом британская сторона, как обычно, никаких убедительных доказательств не привела.

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