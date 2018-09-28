Замглавы госдепа США заявил, что санкции против КНДР не предусматривают исключений

СЕГОДНЯ 06:51 2018-09-28T07:08:29+03:00

Джон Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают против каких бы то ни было поблажек

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Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Соединенные Штаты против каких бы то ни было исключений из предусмотренных резолюциями Совета Безопасности ООН санкций в отношении Северной Кореи.

«Резолюции Совбеза ООН, которые мы пытаемся реализовать, не предусматривают исключений. Мы выступаем против них», - приводит слова заместителя Майка Помпео агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США обвинил Россию в попытках «подорвать» санкции против КНДР. Якобы российская сторона настояла на внесении поправок в доклад независимых экспертов об исполнении санкций в отношении Пхеньяна, чтобы утаить некие нарушения режима жестких ограничений и «обесценить» решения Совбеза ООН.

Речь идет о представленном Совбезу докладе, в котором утверждается, что Северная Корея не прекратила ядерную и ракетную программы, а также нарушает ограничения на экспорт. Российская делегация в ООН приостановила принятие документа до внесения в него правок. Американский постпред Никки Хейли заявила, что ее коллеги из Москвы хотят утаить некие нарушения санкционного режима в отношении КНДР.