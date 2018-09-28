2018-09-28T08:01:09+03:00
Политика

Глава МИД Ирана призвал Израиль сознаться в тайных разработках ядерного оружия

Джавад Зариф считает, что израильские власти должны раскрыть международным инспекторам свою секретную ядерную программу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад ЗарифМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в тайных разработках ядерного оружия и призвал Тель-Авив в них сознаться.

«Никакие шоу искусств и ремесел не скроют, что Израиль – единственный режим в нашем регионе с *секретной* и *незадекларированной* программой ядерного оружия, включающей *реальный атомный арсенал*», - написал он на своей странице в Twitter.

Видимо, иранский министр звёздочками хотел подчеркнуть, выделить самые важные слова и словосочетании в сообщении.

«Пришло время Израилю сознаться и раскрыть свою незаконную программу ядерного вооружения международным инспекторам», - продолжил Джавад Зариф.

Это заявление в микроблоге главы МИД Ирана появилось после выступления израильского премьера Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН, где тот утверждал, будто на тайном складе в Тегеране хранятся сотни тонн ядерных материалов и оборудования. В доказательство он продемонстрировал с трибуны спутниковый снимок и фотографию железных ворот.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, перед выступлением Нетаньяху иранская делегация в полном составе покинула зал.

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