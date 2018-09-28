2018-09-28T08:12:31+03:00
Авто

В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

Теперь номера машинам будет присваивать компьютер, а вносить сведения о замененном двигателе и оформлять ТС на нескольких собственников станет гораздо проще
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России меняются правила регистрации автомобилей‍В России меняются правила регистрации автомобилей‍Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство внутренних дел России вводит новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Документ вступит в силу уже 6 октября этого года.

Теперь присваивать номера машинам будет специальная программа, что исключит возможность создания коррупционной системы. Также гражданам предоставят вдвое больше времени на сохранение за собой любимых номерных знаков. Поисками нового автомобиля можно спокойно заниматься до 360 суток. Все это время ваш старый номер будет по-прежнему закреплен за вами.

Кроме того, с ноября 2019 года заработает обязательное использование электронных ПТС при постановке на учет всех новых автомобилей. Ранее выданные бумажные паспорта также продолжат действовать, и в случае их утраты владельцы даже смогут получить дубликаты.

Существенные изменения коснутся и порядка внесения сведений о замене автомобильного двигателя. В будущем владельцам не придется оформлять соответствующее разрешение, достаточно будет рассказать обо всем во время осмотра машины в ГИБДД.

Значительно упростят и оформление ТС на нескольких собственников. Для этого одному из них необходимо будет иметь при себе нотариально заверенное согласие всех владельцев. Если же кто-то из них потеряет паспорт, то провести процедуру получится и с временным удостоверением личности, передает сайт kp.ru.

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