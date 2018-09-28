Дело Бута проверят международные эксперты из Британии
Алла Бут, жена Виктора Бута планирует добиться пересмотра дела своего супруга, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы. Женщина начинает сбор средств для независимого расследования, которое проведут международные эксперты из США и Великобритании. На основании материалов, которые предоставят эксперты, Алла Бут надеется, что власти США пересмотрят обвинительный приговор, основанный на ранее отмененных санкциях Совета Безопасности ООН в отношении россиянина.
Женщина рассказала, что независимая экспертиза позволит восстановить доброе имя ее супруга, и предоставит России аргументы для прошения об освобождении Виктора Бута.
Чтобы набрать денег для оплаты расследования Алла Бут создала «Фонд помощи соотечественникам в критических ситуациях за рубежом «Дорога домой». Предварительно, стоимость работы обойдется в 130 тысяч долларов.
- Такое расследование создаст прецедент и даст надежду россиянам, которые оказались в американских тюрьмах под надуманным причинам. У нас уже есть эксперты, которые проверят всю документацию по делу Виктора и дадут заключение насколько они искажены и в какой степени, - рассказала Ала Бут «Известиям».
Особое внимание будет уделено информации, которая была предоставлена Совету Безопасности ООН отдельными экспертными группами. В этих документах Бут был впервые обвинен в продаже оружия африканским странам в обход санкционного режима ООН.