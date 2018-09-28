2018-09-28T08:57:00+03:00
Общество

Дело Бута проверят международные эксперты из Британии

Жена Виктора Бута собирает средства для независимого расследования, которое проведут эксперты из Великобритании и Америки
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Виктор Бут осужден в США на 25 лет лишения свободы за торговлю оружиемВиктор Бут осужден в США на 25 лет лишения свободы за торговлю оружиемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Алла Бут, жена Виктора Бута планирует добиться пересмотра дела своего супруга, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы. Женщина начинает сбор средств для независимого расследования, которое проведут международные эксперты из США и Великобритании. На основании материалов, которые предоставят эксперты, Алла Бут надеется, что власти США пересмотрят обвинительный приговор, основанный на ранее отмененных санкциях Совета Безопасности ООН в отношении россиянина.

Женщина рассказала, что независимая экспертиза позволит восстановить доброе имя ее супруга, и предоставит России аргументы для прошения об освобождении Виктора Бута.

Чтобы набрать денег для оплаты расследования Алла Бут создала «Фонд помощи соотечественникам в критических ситуациях за рубежом «Дорога домой». Предварительно, стоимость работы обойдется в 130 тысяч долларов.

- Такое расследование создаст прецедент и даст надежду россиянам, которые оказались в американских тюрьмах под надуманным причинам. У нас уже есть эксперты, которые проверят всю документацию по делу Виктора и дадут заключение насколько они искажены и в какой степени, - рассказала Ала Бут «Известиям».

Особое внимание будет уделено информации, которая была предоставлена Совету Безопасности ООН отдельными экспертными группами. В этих документах Бут был впервые обвинен в продаже оружия африканским странам в обход санкционного режима ООН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажирский Boeing скатился в воду при посадке в Микронезии
«Не лги мне»: Барбра Стрейзанд в новой песне критикует Трампа
В правительстве обсуждают вопрос изменения формулы расчета пенсий
Пассажирский самолет развалился при посадке в США: погибли два пилота
В России вводятся новые правила регистрации автомобилей
Глава МИД Ирана призвал Израиль сознаться в тайных разработках ядерного оружия
В Госдепе назвали крушение Ил-20 в Сирии опасным примером эскалации
Жених Бузовой оставил ее ради двух миллионов рублей
Погода в Москве на 28 сентября 2018 года будет облачной и дождливой
Замглавы госдепа США заявил, что санкции против КНДР не предусматривают исключений
Порошенко купил у американцев два списанных катера береговой охраны США
Перед выступлением Нетаньяху на ГА ООН делегация Ирана покинула зал
Британские следователи нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
В Багдаде убили «Мисс Ирака – 2015» Тару Фарес
Голикова ответила на заявление Кудрина о высоком уровне бедности в России
На Илона Маска подали в суд из-за заявлений о выкупе акций Tesla
«Всего тебе наихудшего!»: Экс-депутат ВР поздравил Порошенко с днем рождения
«Леденящее кровь видео»: Стрельба ракетного комплекса «Бастион» напугала британцев