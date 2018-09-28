«Не лги мне»: Барбра Стрейзанд в новой песне критикует Трампа

СЕГОДНЯ 09:15 2018-09-28T09:15:47+03:00

Барбра Стрейзанд известна не только как певица и актриса, но и как человек с активной гражданской позицией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица призналась, что хотела «едва намекнуть» на президента США, но разозлилась и не сдержалась [видео]

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Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд призналась, что в своей новой песне Don't Lie to Me («Не лги мне») она обращается к президенту США Дональду Трампу, а сольный альбом Walls («Стены»), над которым она работает, будет полностью «политическим».

Актриса и активная общественница рассказала агентству Associated Press, что изначально хотела в тексте лишь «едва намекнуть» на нынешнего главу Белого дома, но очень уж разозлилась и не сдержалась, намеки получились более чем прозрачным, хоть имя Трампа и не упоминается.

«Я была просто в бешенстве», - заявила 76-летняя певица.

По ее словам, она задумала композицию Don't Lie to Me, когда слушала новости по радио в своей машине: «Меня от них просто воротило, я слышала столько лжи и безумия».

Барбра Стрейзанд: Don't Lie to Me .Обладательница десяти Грэмми и двух Оскаров в своей новой песне обращается к президенту США

«И я захотела рассказать обо всем, что меня расстраивает и разбивает мне сердце. Я активный гражданин своей страны, и я уже не знаю, что мы из себя представляем как государство. Мы приветствуем людей, которые бегут от репрессий, или мы разлучаем детей с родителями и сажаем их в клетки? Мы продолжаем беспокоиться о чистоте планеты и экологической ситуации, или уже нет? Я не знаю, как столько людей могли поддерживать такого человека, как Трамп», - говорит Барбра Стрейзанд.

Объяснила она и название будущего альбома, первым синглом которого стала «Не лги мне»: «У нас сейчас во главе государства человек, который хочет строить стены».

В песне есть слова, напрямую обращенные к Трампу: «Как ты можешь победить, если мы все проиграем? Как ты можешь спать по ночам, когда все, что мы построили, превращается в прах? Как ты можешь спать по ночам, когда весь мир в огне?»

На своей странице в Twitter Стрейзанд сообщает, что ее новый альбом Walls выйдет 2 ноября: «Это сборник песен, отражающих мой взгляд на то, что происходит в последнее время, и я хочу поделиться ими с вами».

Барбра Стрейзанд — певица, актриса, композитор, режиссер и продюсер, обладательница двух премий «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», премий «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус».

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