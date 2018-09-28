Тарифы на коммуналку будут расти в России два раза в год

СЕГОДНЯ 09:38 2018-09-28T09:39:13+03:00

Цены на коммуналку будут расти в России два раза в год Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов: первое повышение произойдет в январе на 1,7%, а второе в июле на 2,4%

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В 2019 году в России рост тарифов на коммуналку произойдет два раза, вместо привычного единоразового повышения. Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов: первое повышение произойдет в январе – 1,7%, а второе в июле – 2,4%.

О принятом решении рассказал глава минэкономразвития Максим Орешкин. Параметры повышения тарифов были заложены в прогнозы социально-экономического развития страны, а документ одобрен еще 20 сентября.

Несмотря на то, что НДС вырастет на 20%, рост тарифов составит в пределах инфляции, всего 4 процента.

Повышение тарифов - это необходимость, отмечают в правительстве. Если не увеличить сумму платежа населению, то первое полугодие ресурсоснабжающие организации должны будут платить налоги по-новому, а получать деньги по старым тарифам, то етсь работать почти в убыток.

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль", отметила, что это повышение тарифов существенно скажется на населении, хотя бы потому, что зимой и так платежи находятся на максимуме из-за отопительного сезона, пишет «Российская газета».