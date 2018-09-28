Илон Маск назвал необоснованными предъявленные ему обвинения в мошенничестве

СЕГОДНЯ 09:53 2018-09-28T09:53:11+03:00

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Основатель и глава компании Tesla Илон Маск назвал необоснованными обвинения в мошенничестве, предъявленные ему Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале августа бизнесмен написал на своей странице в Twitter, что хочет превратить фирму в закрытое акционерное общество и купить все ее ценные бумаги по 420 долларов за единицу. Однако позже он отказался от этой идеи.

Вскоре после этого в федеральный суд Манхэттена поступил иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Власти обвинили Маска в нарушении американских законов, которые запрещают руководству компаний открытого типа вводить инвесторов в заблуждение.

"Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности ради инвесторов. Порядочность всегда была моей главной жизненной ценностью, и факты покажут, что я от нее не отступился", - прокомментировал ситуацию сам глава Tesla.

Он подчеркнул, что у властей не было оснований для открытия уголовного и административного производств, поэтому данный шаг "глубоко огорчает и разочаровывает".

Между тем, по словам экс-главы комиссии Харви Питта, теперь миллионеру могут грозить штрафы, тюремное заключение или отстранение от управления компанией.

"Последний вариант, естественно, нанесет крайне жесткий удар по Tesla", - цитирует SNBC бывшего председателя.