2018-09-28T10:10:58+03:00
Экономика

Правительство профинансирует строительство региональных дорог

Уже в октябре может быть принята стратегия развития «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Ася РОМАНЧУК
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Региональные дороги поддержат из федерального бюджетаРегиональные дороги поддержат из федерального бюджетаФото: REUTERS
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В октябре в правительстве может быть утвержден паспорт национального проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот проект позволит к 2024 году снизить аварийность на дорогах в два раза, а число погибших должно составлять не более четырех человек на каждый сто тысяч жителей.

Чтобы добиться таких показателей из бюджета будут выделены средства на ремонт и развитие дорожной сети. На крупных участках дорог будут сделаны развязки, смонтировано освещение на участках, где чаще всего происходит ДТП.

Внимание федеральных властей будет обращено не только на федеральные дороги, но и на региональные участки пути. Эксперты отмечают, что это особенно важно.

Сейчас только 43,1 процента, к 2024 году этот показатель удастся поднять до 50,9 процентов.

В Росавтодоре отмечают, что в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" будет отремонтировано 3100 объектов, которые имеют статус наиболее аварийных.

На эти цели в 2018 году будет выделено 65,94 миллиарда рублей, рассказали «Российской газете» в Росавтодоре.

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