Чавушоглу: «Турция придает большое значение отношениям с Китаем»

СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-28T10:14:18+03:00

Министр иностранных дел Турции и Китая – Мевлют Чавушоглу и Ван И Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД Турции и КНР провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил своего китайского коллегу Вана И в том, что Анкара придает большое значения добрым отношениям с Пекином, высоко ценит и надеется на взаимовыгодное плодотворное сотрудничество с КНР. Их встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Турция придает большое значение отношениям с Китаем, надеется на расширение практического сотрудничества с КНР в различных сферах, включая экономику, торговлю, энергетику и антитеррористическую деятельность», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что его страна высоко ценит справедливую и сбалансированную позицию Поднебесной в международных делах.

В ответ Ван И сказал, что Пекин поддерживает Анкару в её усилиях по обеспечению национальной стабильности и развития, готов поддерживать контакты с Турцией на всех уровнях, углублять взаимопонимание двух стран и развивать партнерство. По словам главы МИД Китая, на сегодняшний день особенно решать мировые проблемы сообща, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, обе страны сейчас «в немилости» у США и находятся под американскими санкциями.

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