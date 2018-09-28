Ученые вычислили, как долго просуществует Вселенная

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-28T11:27:01+03:00

Исследователи намерены в дальнейшем изучить другие галактики для получения более точных данных

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Специалисты из Токийского университета совместно с Национальной астрономической обсертваторией Японии провели исследование и выяснили, как долго просуществует Вселенная.

Вычисления провели с помощью сверхмощного телескопа на Гавайях. Специалисты рассмотрели 10 млн галактик при помощи эффекта гравитационного линзирования, действия темной энергии и темной материи в космическом пространстве.

Кроме того, японские ученые прибегли к Теории большого взрыва. В результате работы они пришли к выводу, что теория о расширении Вселенной за счет темной материи наиболее достоверна.

Однако специалисты также выяснили, что Вселенная приблизится к своему финалу еще не скоро. По подсчетам исследователей, космическое пространство исчезнет в результате чрезмерного расширения. Произойдет разрыв звезд до атомов.

По словам ученых, конец Вселенной наступит через 140 млрд лет. Эта цифра в 10 раз превышает нынешний возраст Вселенной.

Профессор Тиакэ Хикагэ из Токийского университета отметил, что исследователи намерены в дальнейшем изучить другие галактики для получения более точных данных, пишет газета Asahi Shimbun.