Пожар в гипермаркете в Новой Москве: эвакуировали 250 человек

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-28T11:35:10+03:00

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Задымление произошло в гипермаркете ТиНАО в деревне Говорово. Очаг возгорания обнаружили на первом этаже здания. Персонал и посетителей гипермаркета эвакуировали.

На место происшествия прибыли спасательные службы, началось расследование, сообщил источник Агентству городских новостей "Москва".

Как сообщает очевидец, из здания эвакуировали 250 человек. Пожар начался в подвале гипермаркета, в частности, в раздевалке. Пламя затронуло площадь 5 кв. м, в настоящее время спасателям удалось устранить огонь.

В данный момент о количестве пострадавших не сообщается. Причина пожара также пока неизвестна, специалистами проводится расследование.

Ранее, в четверг в Москве произошел пожар на улице Люсиновская: загорелась кровля жилого дома. Там тоже обошлось без пострадавших.