"Легкая шизофрения": Экс-командир Чепиги прокомментировал расследование о Боширове

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-28T11:38:27+03:00

На самом деле Руслан Боширов работает в фитнес-сфере Фото: скриншот с видео

Александр Боржко рассказал, что его бывший курсант готовился к выполнению боевых задач, но никак не агентурных

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Версия порталов Bellingcat и The Insider, согласно которой Герой России Анатолий Чепига и подозреваемый в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов являются одним и тем же человеком, содержит признаки "легкой шизофрении". Такое заявление сделал председатель регионального отделения ДОСААФ РФ Амурской области Александр Боржко, который являлся командиром курсанта Чепиги в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

"В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией", - сказал экс-командир.

По его словам, в то время в ДВОКУ готовили войсковых офицеров, которые должны были выполнять боевые задачи. И Чепига действительно воевал в Чечне, однако его не готовили для участия в агентурных мероприятиях.

Боржко предположил, что за эти слова британская разведка внесет в свои "черные списки" и его и даже в шутку начал рассматривать возможность изменения внешности с помощью пластических операций, передает РИА Новости.

Анатолий Чепига и Руслан Боширов. Фото: скрин с сайта

Напомним, ранее издания Bellingcat и Insider заявили, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. По данным порталов, новое имя россиянин получил вскоре после переезда в Москве.

Сайт kp.ru писал о том, что военные эксперты уже нашли множество нестыковок в данном расследовании, а пранкер Лексус, он же Алексей Столяров, назвал очередную шумиху вокруг инцидента с отравлением в Солсбери провокацией британских спецслужб.