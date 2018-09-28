В космосе обнаружен неподвластный физике объект

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-28T12:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Исследователи из Амстердамского университета в Нидерландах обнаружили необычную нейтронную звезду, которая нарушает законы физики. Интересно, что космический объект извергает струи плазмы (джеты), несмотря на то, что обладает чересчур сильным магнитным полем.

Согласно данным современных теоретических моделей джеты могут появляться только у звезд, обладающих более слабым магнитным полем. Кроме того, джеты могут наблюдаться у объектов, поглощающих энергию, например у черных дыр или белых карликов. А вот у звезд с таким сильным магнитным полем извержение струй плазмы ранее не наблюдалось.

Нейтронная звезда, найденная учеными, находится в 24 тысячах световых лет от Земли. При этом находка имеет магнитное поле, в 10 триллионов раз мощнее, чем у Солнца, что опровергает гипотезу о магнитном подавлении релятивистских струй, передает сайт телеканала «Звезда».