В Китае для назидания разрешили снять на камеру смертную казнь преступника

СЕГОДНЯ 12:58 2018-09-28T13:11:58+03:00

Мужчина признался, что хотел выпустить гнев, поэтому напал с ножами на детей Фото: скрин с видео

Местные власти наказали детоубийцу, сделав из его расстрела шоу для толпы [видео]

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В китайской провинции Шэньси разрешили снимать на камеру казнь убийцы. В конце апреля текущего года 28-летний Жао Цзевей устроил резню в местной школе, убив семь мальчиков и двух девочек и ранив 12 человек. Впоследствии верховный народный суд КНР одобрил для Цзевея смертную казнь через расстрел.

Для убийцы школьников устроили показательную казнь, разрешив зевакам снимать.

Мужчина признался, что хотел выпустить гнев, поэтому напал с ножами на детей. Жао для нападения выбрал школу, в которой сам учился. Во время суда преступник признался, что в учебном заведении к нему относились пренебрежительно и постоянно задирали.

Местные власти посчитали действие Цзевея вопиющим и презренным. Его приговорили к казни в июле.

Представители правоохранительных органов разрешили гражданам присутствовать при наказании преступника. Местные жители воспользовались случаем и пришли на место казни с целью заснять момент на камеру. О предстоящем событии зрители заранее узнали из социальных сетей.

Несмотря на то, что полиция установила ограждения у места казни, зрители без препятствий могли снимать происходящее на мобильные телефоны.

Перед смертью Жао Цзевей направил в суд письмо об обжаловании приговора. Однако, в помиловании ему было отказано. Преступника казнили утром в четверг. Ранее kp.ru рассказывал о том, как Цзевей набросился на своих жертв.